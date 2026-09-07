Bolivia, si aggrava il bilancio dopo l'esplosione in caserma: sette i morti

L'esplosione è avvenuta intorno alle 14.30 locali in un'area della base utilizzata per lo stoccaggio di materiale pirotecnico. Il primo bilancio delle vittime recitava due scomparsi, che ora sono saliti a sette. "La nostra priorità resta trovare i nostri commilitoni ancora dispersi e dare al più presto risposte alle loro famiglie", ha detto Alarcón in conferenza stampa. Secondo la ministra della Salute, Marcela Flores, 84 persone sono state curate dopo la deflagrazione e 31 restano ricoverate.