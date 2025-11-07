Bolivia, annullata condanna a 10 anni: scarcerata l'ex presidente Anez

L'ex presidente ad interim della Bolivia Jeanine Anez è stata scarcerata dopo che la Corte Suprema ha annullato la sua condanna a dieci anni di reclusione. "È come tornare in vita", ha detto la politica mentre lasciava il carcere femminile di Miraflores, nel centro di La Paz. Ha sorriso e sventolato una bandiera boliviana, mentre i suoi sostenitori festeggiavano tutt'intorno. "Ho dato al mio Paese tutto quello che avevo da dare. È stato molto doloroso, mi hanno trattata come una vera criminale", ha aggiunto con voce rotta dall'emozione.