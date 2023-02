Boeing sospende di nuovo la consegna degli aerei 787

Boeing ha nuovamente sospeso le consegne dei suoi aerei a lungo raggio 787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 a causa di difetti.

La decisione è per esaminare meglio una parte della fusoliera, ha dichiarato l'agenzia statunitense che supervisiona l'aviazione. Le consegne non riprenderanno fino a quando l'autorità non avrà accertato che il problema è stato risolto.