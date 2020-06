Boeing abbattuto a gennaio, Iran pronto a trasmettere scatole nere

Le scatole nere del Boeing ucraino abbattuto sui cieli di Teheran a gennaio non saranno di "alcun aiuto" all'inchiesta sulle cause della sciagura aerea, ma l'Iran è pronto a consegnarle all'estero. "Anche se l'inchiesta è praticamente terminata e il contenuto delle scatole nere non aiuterà in alcun modo il processo di indagine, siamo pronti a consegnarle a un Paese terzo in modo che le esaminino", hanno detto le autorità.