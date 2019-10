Boeing, A.d. a Senato Usa: "Commessi errori in 737 Max"

"Sappiamo di aver commesso degli errori. Li stiamo risolvendo. Abbiamo messo a punto dei miglioramenti per il 737 Max per assicurare che incidenti" come quelli di Lion Air e Ethiopian Airlines "non accadano mai più". Lo afferma l'amministratore delegato di Boeing, Dennis Muilenburg, secondo le anticipazioni diffuse sull'intervento che terrà martedì in Senato.