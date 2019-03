Boeing 737 Max 8, si allunga lista dei Paesi che ne vietano il volo

Si allunga la lista dei Paesi che vietano il volo dei Boeing 737 Max 8, compresa l'Italia: ultimi in ordine di tempo Emirati Arabi, Nuova Zelanda e Figi. Tra i pochi a non aver chiuso i cieli al velivolo, rimasto coinvolto in due catastrofi aeree in meno di 5 mesi, ci sono gli Usa. Il costruttore di aeromobili statunitense ha bruciato intanto 27 miliardi di dollari nelle ultime due sedute in Borsa, perdendo complessivamente l'11%.