Germania, polizia spara a 12enne disabile durante l'irruzione in casa: bimba gravissima

L'intervento è avvenuto nell’abitazione della madre, dove la minore era stata ritrovata dopo l'allontanamento dalla casa famiglia. La ragazzina, sorda e bisognosa di farmaci salvavita, era scomparsa da un giorno
Una dodicenne è stata gravemente ferita durante un intervento della polizia a Bochum, in Germania. La ragazzina, che secondo quanto riferito dalle autorità è sorda e necessita di farmaci salvavita, si trova ora in condizioni critiche dopo essere stata colpita da colpi d'arma da fuoco all'interno dell'abitazione della madre. La giovane risultava scomparsa da domenica dalla casa famiglia dove era ospitata. La responsabile della struttura aveva denunciato l'allontanamento, avviando ricerche estese su tutto il territorio. Nel corso degli accertamenti, gli investigatori hanno raccolto elementi che indicavano la possibile presenza della minore nell'appartamento della madre, anch'essa sorda, situato nel quartiere Hamme di Bochum. Le autorità precisano che la bambina non avrebbe potuto soggiornare legalmente in quell'abitazione, poiché la donna aveva perso la custodia e il diritto di stabilirne la residenza.
Gli agenti sono arrivati nel condominio poco dopo mezzanotte. Secondo quanto ricostruito, durante l'avvicinamento all'appartamento avrebbero percepito rumori provenire dall'interno, elemento che ha portato alla perquisizione dei locali. Nel corridoio della casa gli operatori hanno incontrato la dodicenne, che si sarebbe diretta verso di loro stringendo due coltelli. Per prevenire quella che gli inquirenti definiscono una possibile aggressione imminente, un poliziotto ha utilizzato la pistola a impulsi elettrici, mentre un altro agente ha sparato con l'arma d'ordinanza. Subito dopo, gli operatori hanno prestato i primi soccorsi in attesa del personale medico. La ragazzina è stata trasportata d'urgenza in un ospedale della zona, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Un portavoce della polizia ha riferito che le sue condizioni restano molto gravi.
Sono tuttora in corso approfondimenti sul numero dei colpi esplosi e sulla sequenza esatta dell'operazione. Le autorità stanno inoltre verificando i dettagli delle comunicazioni tra la madre e la figlia nei momenti precedenti all'intervento.