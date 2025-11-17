Germania, polizia spara a 12enne disabile durante l'irruzione in casa: bimba gravissima

Gli agenti sono arrivati nel condominio poco dopo mezzanotte. Secondo quanto ricostruito, durante l'avvicinamento all'appartamento avrebbero percepito rumori provenire dall'interno, elemento che ha portato alla perquisizione dei locali. Nel corridoio della casa gli operatori hanno incontrato la dodicenne, che si sarebbe diretta verso di loro stringendo due coltelli. Per prevenire quella che gli inquirenti definiscono una possibile aggressione imminente, un poliziotto ha utilizzato la pistola a impulsi elettrici, mentre un altro agente ha sparato con l'arma d'ordinanza. Subito dopo, gli operatori hanno prestato i primi soccorsi in attesa del personale medico. La ragazzina è stata trasportata d'urgenza in un ospedale della zona, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Un portavoce della polizia ha riferito che le sue condizioni restano molto gravi.