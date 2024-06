Bocelli canta "Nessun dorma" al G7, gli applausi dei leader da Biden a Meloni

Al termine dell'esibizione, Bocelli ha ricevuto i ringraziamenti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier ha seguito con trasporto il concerto, come mostrano alcune immagini diffuse dalla presidenza italiana, seduta tra il presidente Usa Joe Biden (che per qualche secondo ha chiuso gli occhi mentre il tenore intonava "vincerò") e il primo ministro britannico Rishi Sunak. In prima fila, tra gli altri, anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen con il marito Heiko, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. A seguire la presidenza ha offerto ai leader una cena informale.