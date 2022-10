Blinken: Ucraina ha il diritto di scegliere il proprio futuro

Antony Blinken torna sui bombardamenti russi in Ucraina.

"Chiunque abbia una coscienza non può rimanere impassibile di fronte a tale orrore: l'Ucraina, come qualsiasi altro Paese al mondo, ha il diritto di scegliere il proprio futuro", ha detto il consigliere di Stato Usa, aggiungendo che i bombardamenti russi "non fiaccheranno lo spirito ucraino, e non faranno venire meno il nostro sostegno al Paese".