Blinken: con l'Iran nessun accordo in vista sul nucleare

Non c'è alcun nuovo accordo sul nucleare sul tavolo con l'Iran: lo ha detto Antony Blinken al Council on Foreign Relations di New York.

"Non c'è accordo in vista, anche se continuiamo ad essere disponibili a esplorare percorsi diplomatici", ha spiegato. Il segretario di Stato americano ha quindi invitato l'Iran a scegliere di "non intraprendere azioni che inaspriscano ulteriormente le tensioni" con gli Stati Uniti e in Medio Oriente.