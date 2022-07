Blinken: gli Usa sperano in colloqui costruttivi con la Cina

Il segretario di Stato americano Antony Blinken spera che con la Cina possano essere avviati colloqui "costruttivi".

In una relazione "complessa e consequenziale" come quella tra Washington e Pechino, ha osservato Blinken a margine del G20 ministeriale in Indonesia, "c'è molto di cui parlare", e per quanto riguarda gli americani "non vediamo l'ora di poter iniziare una conversazione produttiva e costruttiva".