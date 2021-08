Afp

Rimanere in Afghanistan "non è nell'interesse" degli Stati Uniti: lo ha rivendicato il Segretario di Stato Antony Blinken, ammettendo però che l'amministrazione Biden non aveva previsto che i talebani avrebbero conquistato il Paese così rapidamente. Blinken ha contestato l'idea che il presidente americano stia vivendo un "momento Saigon", la capitale del Vietnam da cui gli Usa fuggirono nel 1975, all'arrivo dei Vietcong.