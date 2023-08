Blackout nazionale in Brasile, milioni senza elettricità

Un blackout ha lasciato quasi tutto il Brasile, almeno 14 Stati e milioni di persone del Distretto Federale, senza elettricità dalle 8:00 (ora di Brasilia).

Riportati problemi alla distribuzione di elettricità tra gli altri negli stati di Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, oltre al DF. Il distributore Neoenergia attribuisce il blackout ad un evento del Sistema Nazionale Interconnesso (Sin). Si parla di un'interruzione di 16mila megawatt "dopo l'apertura dell'Interconnessione Nord/Sudest", ma le cause sono ancora in fase di accertamento.