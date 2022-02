Birmania, un anno da colpo Stato: appello scioperi silenziosi

you-tube

In occasione del primo anniversario del colpo di Stato che ha fatto precipitare la Birmania nella violenza, gli oppositori della giunta militare hanno chiesto scioperi silenziosi. All'alba gli abitanti dei villaggi della regione di Sagaing, nel centro del Paese, sono scesi in strada e si sono fermati, secondo le immagini trasmesse sui social network. Altri si sono seduti, facendo il saluto con tre dita in segno di resistenza. A Yangon gli studenti hanno dispiegato striscioni contro la dittatura.