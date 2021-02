Birmania, Ue: "I militari fermino subito le violenze sui civili"

Afp

"Condanno fermamente la violenza esercitata dai militari contro i manifestanti civili pacifici in Birmania". Lo scrive su Twitter l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell dopo che due manifestanti, uno dei quali minorenne, sono stati uccisi e altri trenta feriti dalle forze dell'ordine birmane in una manifestazione contro il golpe. La situazione in Birmania sarà sul tavolo dei ministri degli Esteri Ue lunedì a Bruxelles.