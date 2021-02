Birmania, Ue: colpiremo con sanzioni i responsabili del colpo di Stato

ANSA

Di fronte alla situazione "preoccupante" in Birmania "abbiamo raggiunto un accordo politico per applicare sanzioni che colpiscano i militari responsabili per il colpo di Stato". Così l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio dei ministri degli Esteri europeo. "Colpiremo anche i loro interessi economici", senza colpire però gli interessi della popolazione, ha aggiunto Borrell.