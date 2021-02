Birmania, mille persone di nuovo in piazza contro il golpe

Ansa

Oltre mille persone hanno manifestato a Yangon, in Birmania, contro il colpo di Stato del 1° febbraio che ha rovesciato il governo civile di Aung San Suu Kyi. "Continueremo a mobilitarci finché non avremo la democrazia. Abbasso la dittatura", ha detto Myo Win, uno dei manifestanti. Sabato diverse migliaia di persone erano già scese in piazza nella capitale economica della Birmania.