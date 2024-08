Birmania, inchiesta Cnn: i più poveri vendono i loro reni online per circa tremila euro

Sebbene i venditori siano poveri e gli acquirenti relativamente ricchi, entrambe le parti sono sul mercato illegale degli organi perché si trovano in gravi difficoltà. Nel commercio online di organi, acquirenti e venditori lavorano spesso con agenti, intermediari che mettono in contatto donatori e riceventi, per falsificare i documenti necessari e organizzare l'intervento chirurgico. Poiché la vendita di organi è illegale in India e le donazioni sono consentite solo tra parenti, salvo rare eccezioni, gli agenti spesso falsificano i registri di famiglia, gli alberi genealogici e altri documenti con l'aiuto di avvocati e notai. La Cnn ha contattato l'ambasciata della Birmania a New Delhi e il ministero indiano della Salute e del Benessere familiare per un commento, ma non ha ottenuto risposta.