Birmania, Borrell: "Sanzioneremo responsabili colpo di Stato"

IPA

"Sanzioneremo undici persone coinvolte nel colpo di Stato" in Birmania "e nella repressione dei manifestanti". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, arrivando al consiglio Esteri. I capi delle diplomazie dei 27 daranno il via anche a altre misure restrittive per le violazioni dei diritti umani. Stando a indiscrezioni, saranno iscritti sulla black list Ue anche dignitari russi e cinesi, per le violenze contro gli Uiguri ed il caso Navalny.