Birmania, Blinken: Usa sconvolti dal bagno di sangue 

"Siamo sconvolti dal bagno di sangue" in Birmania che mostra come la giunta militare "sacrifichi le vite della gente per mettersi al servizio di pochi". Così, su Twitter, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, nel giorno in cui nel Paese asiatico si sono registrati cento morti tra chi manifestava contro il golpe. "Il coraggioso popolo della Birmania rifiuta il regno del terrore militare", ha quindi aggiunto.