Birmania, ancora migliaia di persone in piazza contro i militari

Ansa

Migliaia di manifestanti sono tornati in piazza in diverse città della Birmania per protestare contro la giunta militare che ha preso il potere con un colpo di Stato: la polizia, secondo fonti dell'opposizione, ha nuovamente fatto uso di armi da fuoco. I raduni sono avvenuti nonostante i raid durante i quali sono stati arrestati alcuni leader del partito di Aung San Suu Kyi e uno di loro sarebbe morto dopo essere stato picchiato.