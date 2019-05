Birmania, aereo di linea finisce fuori pista: diversi feriti

Un aereo di linea della Biman Bangladesh Airlines con a bordo 33 persone è finito fuori pista durante l'atterraggio a Yangon, in Birmania. Tutti i passeggeri sono rimasti feriti: 17 sono stati trasferiti in ospedale e nessuno verserebbe in condizioni critiche. Il velivolo proveniva da Dacca. In seguito all'incidente, probabilmente provocato dal maltempo, le autorità hanno bloccato le operazioni di volo all'interno dello scalo.