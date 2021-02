Birmania, 5 reporter arrestati durante le proteste: proiettili sui manifestanti

Cinque giornalisti sono stati arrestati durante una manifestazione di protesta in Birmania contro il colpo di Stato militare , dopo che le forze di sicurezza avevano aperto il fuoco sui dimostranti, anche se non è chiaro se con proiettili regolari o di gomma. Secondo media locali, la protesta è avvenuta nella città di Mytkyina . La notizia dell'arresto dei cinque giornalisti è stata rilanciata dal sito 74 Media su Facebook.

Ambasciata Usa avverte: movimenti truppe a Yangon Intanto l'ambasciata Usa in Birmania avverte di movimenti di truppe e interruzioni di comunicazioni. "Ci sono indicazioni di movimenti militari a Yangon e la possibilità di interruzioni delle telecomunicazioni durante la notte tra l'1 e le 9. Si consiglia ai cittadini statunitensi in Birmania di rimanere a riparo durante il coprifuoco che va dalle 20 alle 4", si legge sul profilo Twitter dell'ambasciata.

Usa-Ue-Gb: nessuna violenza sui manifestanti "Facciamo appello alle forze di sicurezza perché si astengano dalla violenza contro i manifestanti, che protestano contro il rovesciamento del loro governo legittimo". Lo scrivono in una nota gli ambasciatori in Birmania di Usa, Canada, Unione europea e Regno Unito, facendo appello alle forze di sicurezza birmane a non usare violenza contro i manifestanti che da nove giorni protestano contro il golpe. "Condanniamo inequivocabilmente - aggiungono - gli arresti dei leader politici, degli attivisti e dei civili, così come le minacce ai giornalisti".