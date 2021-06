Birmania, 20 persone uccise in un raid dei militari in un villaggio

you-tube

I militari hanno attaccato un villaggio in Birmania alla ricerca di armi, e secondo due agenzie di stampa locali hanno ucciso 20 persone durante il raid. Secondo un residente gli abitanti del villaggio si sono difesi dall'irruzione dei militari "con balestre e catapulte". La tv di Stato ha parlato di "3 terroristi uccisi e 2 arrestati" in un'operazione dell'esercito per sventare un "complotto contro lo Stato".