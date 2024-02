Bimba di 7 anni morta travolta da una statua in Germania, la magistratura tedesca archivia l'indagine

La piccola travolta in un albergo a Monaco di Baviera

Il 26 agosto del 2022, la famiglia Trematerra stava trascorrendo l'ultima sera a Monaco di Baviera con degli amici prima di fare ritorno a Napoli. Prima di cena, durante l'aperitivo nel giardino dell'hotel Admiral (un quattro stelle in centro città), Lavinia stava giocando quando all'improvviso una statua di quasi 200 chili l'ha schiacciata. Il padre della piccola l'ha subito soccorsa e portata in ospedale ma per lei non c'è stato niente da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi.