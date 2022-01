Bielorussia, Ue: "Nel Paese mille prigionieri politici, è una vergogna"

"Il numero dei prigionieri politici in Bielorussia ha ormai raggiunto i mille e continua a crescere". Lo ha sottolineato in una nota la Commissione europea, aggiungendo che "questo vergognoso traguardo riflette la continua repressione del regime di Lukashenko contro la sua stessa popolazione. Inoltre, molte migliaia di manifestanti sono fuggite dal Paese per evitare le persecuzioni".