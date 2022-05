Bielorussia: "Truppe Nato ai nostri confini, possono attaccarci"

"Le truppe della Nato sono schierate vicino ai confini con la Russia e il nostro Paese.

Gruppi d'assalto potrebbero essere creati in breve tempo a partire dalla presenza di queste truppe per usi ulteriori contro la Bielorussia". Lo ha dichiarato il vicecapo di Stato maggiore di Minsk, Ruslan Kosygin. "In questa situazione, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno massimizzato le misure anti-russe e anti-bielorusse su tutte i tracciati di importanza critica per la Russia e la Bielorussia", ha aggiunto.