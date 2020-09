Bielorussia, proteste contro il governo: oltre cento arresti

La polizia bielorussa ha arrestato oltre cento persone in tutto il Paese tra i manifestanti scesi in piazza per protestare contro l'inaugurazione presidenziale segreta di Alexander Lukashenko. Lo ha riferito il gruppo per la difesa dei diritti umani Viasna, rivelando i nomi di oltre 115 persone finite in manette nella capitale Minsk, a Brest e in altre città. La polizia ha usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni a Minsk per disperdere i manifestanti.