Bielorussia, preoccupazione di Ue, Gb, Usa e Canada: sosteniamo democrazia

"Siamo preoccupati per i continui attacchi del regime di Lukashenko ai diritti umani e alle libertà fondamentali". Lo si legge in una nota di Ue, Canada, Gb e Stati Uniti, che si "impegnano a sostenere la democrazia". I quattro Paesi hanno adottato "sanzioni in risposta all'atterraggio forzato del 23 maggio di un volo Ryanair tra due Stati membri dell'Ue e all'arresto per motivi politici del giornalista Raman Protasevich e della compagna".