Bielorussia, Michel convoca vertice Ue straordinario 

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato per mercoledì un vertice Ue straordinario sulla crisi in Bielorussia. Lo ha annunciato lo stesso Michel sul suo account Twitter: "I bielorussi hanno il diritto di decidere del loro futuro ed eleggere liberamente il loro leader. Le violenze contro i manifestanti sono inaccettabili e non possono essere autorizzate".