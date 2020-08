Bielorussia, Lukashenko vince: Putin si congratula, Ue invita alla calma

"La violenza contro chi protesta non è la risposta. La libertà di espressione, di assemblea, i diritti umani di base devono essere sostenuti": lo scrive il presidente del Consiglio europeo Charles Michel commentando i fatti in Bielorussia. Il presidente russo Vladimir Putin si è invece congratulato con Alexander Lukashenko per la vittoria. La Polonia chiede un vertice Ue straordinario per discutere della situazione.