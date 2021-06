Bielorussia, Lukashenko: "Sanzioni Ue atto di nazismo della Germania"

ansa

Aleksandr Lukashenko si scaglia in modo durissimo contro la Germania, dopo l'annuncio di nuove sanzioni europee contro la Bielorussia, accusandola di un atto di nazismo. "Non ci aspettavamo che Berlino partecipasse a questa cospirazione collettiva", ha detto durante la commemorazione dell'80esimo anniversario dell'inizio dell'invasione nazista dell'Unione sovietica. "Non ce lo aspettavamo da coloro i cui antenati hanno ucciso un bielorusso su tre".