Bielorussia, l'Ue non riconosce le elezioni del 9 agosto

Le elezioni del 9 agosto in Bielorussia "non solo non sono state libere, corrette e rispondenti ai criteri internazionali, ma sono state anche falsificate". E' questo il messaggio dei presidenti del Consiglio europeo, Charles Michel, e della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del summit straordinario Ue. L'Unione europea afferma quindi ufficialmente di non riconoscere l'esito della consultazione.