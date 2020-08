Bielorussia, l'Europa minaccia sanzioni: "Elezioni non sono state libere"

L'Europa denuncia che in Bieloruissia "le elezioni non sono state libere e nemmeno eque". Lo rivelano fonti di Bruxelles che parlano anche di possibili sanzioni. "Dopo il rilascio dei prigionieri politici nel 2015, le relazioni tra l'Ue e la Bielorussia sono migliorate, ma senza progressi in materia di diritti umani e stato di diritto non possono che peggiorare", ha detto l'alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell.