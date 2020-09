Bielorussia, hacker rivelano dati personali di oltre mille poliziotti

Un gruppo di hacker ha fatto trapelare i dati personali di oltre mille poliziotti della Bielorussia, come rappresaglia per la repressione delle manifestazioni contro il presidente Alexander Lukashenko. Lo riferisce la Bbc. "Mentre gli arresti continuano, noi continueremo a pubblicare dati su vasta scala", si legge in un comunicato diffuso dal canale dell'opposizione Nexta Live su Telegram. "Nessuno rimarrà anonimo nemmeno sotto un passamontagna".