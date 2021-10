Bielorussia, espulso l'ambasciatore francese

Ansa

L'ambasciatore di Francia in Bielorussia ha lasciato il Paese dopo che la richiesta delle autorità di Minsk. Lo ha reso noto l'ambasciata francese, senza precisare i motivi della richiesta bielorussa. Ma secondo i media locali, l'ambasciatore Nicolas de Lacoste non avrebbe mai presentato le sue credenziali al presidente Alexander Lukashenko. La Francia, come altri Paesi Ue, non ha riconosciuto la sua vittoria nelle contestate elezioni di agosto.