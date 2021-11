Bielorussia, da Ue via libera a 25 mln euro per i confini

IPA

Parlamento europeo e Consiglio Ue hanno dato il via libera al bilancio comune per il 2022. Approvata anche la proposta avanzata nei giorni scorsi dalla Commissione europea di aumentare il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (Ibmf) e destinare 25 milioni di euro alla crisi migratoria ai confini con la Bielorussia per sostenere gli Stati membri.