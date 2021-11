Bielorussia, Borrell (Ue): "Lukashenko agisce con il sostegno di Mosca"

Ansa

"Io non conosco i segreti dei contatti tra Putin e Lukashenko, ma è evidente che Lukashenko fa quello che fa perché conta sul forte sostegno della Russia". Lo ha affermato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, precisando di "non sapere se ci sia un nesso con l'aumento delle truppe russe al confine con l'Ucraina".