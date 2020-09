Bielorussia, almeno 100 arresti nelle proteste anti-governative

Sono oltre 100 i dimostranti arrestati in Bielorussia nel corso delle manifestazioni anti governative. 29 giorni dopo le elezioni presidenziali, la Bielorussia è scesa infatti nuovamente in piazza per manifestare contro Alexander Lukashenko, "ultimo dittatore d'Europa": oltre 100mila le persone presenti nella capitale Minsk, stando a quanto riportato dall'agenzia Interfax.