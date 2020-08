Bielorussia al voto per le presidenziali, una casalinga sfida Lukashenko

Si sono aperti i seggi elettorali in Bielorussia, dove si vota per le presidenziali. Aleksandr Lukashenko, che governa il Paese dal 1994, corre per il suo sesto mandato. I candidati sono in tutto cinque, ma la principale rivale di Lukashenko è considerata l'ex insegnante e ora casalinga Svetlana Tikhanovskaya, entrata in politica dopo che suo marito Sergey Tikhanovsky, noto blogger, è finito in carcere con accuse ritenute da molti di matrice politica.