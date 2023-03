Joe Biden: presto parlerò con il presidente cinese Xi Jinping

Joe Biden parlerà presto con Xi Jinping.

Lo ha detto lo stesso presidente Usa a margine del vertice tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, svoltosi in California, che suggella l'intesa Aukus, per la sorveglianza della regione indo-pacifica. A chi gli chiedeva se fosse preoccupato che la Cina ritenesse Aukus come un'aggressione, Biden ha risposto con un secco "no".