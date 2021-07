Biden: "Usa verso la crescita più veloce degli ultimi 40 anni" 

Gli Stati Uniti stanno viaggiano verso la crescita economica più veloce degli ultimi 40 anni. E' quanto afferma Joe Biden, sottolineando che "ora è il momento per portare maggiore competitività". Le parole del presidente degli Stati Uniti arrivano non a caso durante la cerimonia per la firma dell'ordine esecutivo per limitare il potere delle grandi aziende, ritenuto "colpevole" di limitare la crescita economica.