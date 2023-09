Biden: economia Usa è la più forte al mondo, il mio piano funziona

Gli Usa oggi hanno "l'economia più forte del mondo".

Così Joe Biden sottolineando come la "Bidenomics" significhi "investire in America e negli americani, e funziona". "Wall Street non ha costruito l'America, ha costruita la classe media", ha aggiunto il presidente Usa, ricordando che nel corso del suo mandato "gli Stati Uniti hanno creato 13,5 milioni di posti di lavoro".