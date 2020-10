Biden: "Trump sul virus sapeva tutto e ha mentito"

Ansa

"Il presidente Trump sapeva tutto sul virus e ha mentito agli americani. Sapeva che questo virus era mortale, e ora continua a dire che siamo a una svolta. Ma il virus non sta sparendo e la situazione sta peggiorando, come previsto". Lo ha detto Joe Biden, intervenendo a un evento elettorale in Michigan e commentando la notizia degli Usa che hanno superato gli otto milioni di casi e i 217mila morti.