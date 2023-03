Biden: collasso Svb non ha legame con crisi banche Europa

Per Biden il collasso di Svb non ha alcun legame con la crisi di alcuni istituti bancari europei.

"Quello che accade in Europa non è una diretta conseguenza di quello che accade negli Usa", ha detto infatti il presidente americano. "Abbiamo fatto un buon lavoro" e le banche Usa sono in "buono stato", ha quindi aggiunto Biden, sottolineando che "se troveremo che c'è più instabilità di quanto appare" le autorità avranno la possibilità di garantire anche i depositi al di sopra dei 250mila dollari, ma "i contribuenti non pagheranno un centesimo".