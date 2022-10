Biden si congratula con Meloni: "Italia vitale alleato Nato"

Biden, così come molti leader internazionali, ha rivolto i complimenti alla nuova premier italiana.

"Mi congratulo con Giorgia Meloni per il fatto di essere diventata primo ministro dell'Italia - si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca -. L'Italia è un vitale alleato Nato e un partner stretto mentre le nostre Nazioni affrontano insieme le sfide comuni globali". Il presidente degli Stati Uniti si è anche detto impaziente "di continuare a lavorare per far avanzare il nostro sostegno all'Ucraina".