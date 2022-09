Biden: "Pacchetto anti-inflazione contribuirà al contrasto al cambiamento climatico"

Gli Stati Uniti stanno lavorando con determinazione per il contrasto al cambiamento climatico e il pacchetto anti-inflazione approvato contribuirà a ridurre fino a mille milioni di tonnellate metriche di CO2 fino al 2030.

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. "Ho firmato una legge storica che include impegni senza precedenti nella nostra storia, con decine di miliardi in nuovi investimenti per la costruzione di piattaforme eoliche e solari offshore, per la produzione di veicoli elettrici e per la transizione energetica delle industrie", ha spiegato Biden.