Biden: migranti frustati una vergogna, ci saranno conseguenze

Ansa

"E' vergognoso, prometto che quelle persone pagheranno, ci sono indagini in corso e ci saranno conseguenze". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, riferendosi alle immagini di migranti haitiani frustati da agenti a cavallo in Texas, al confine con il Messico. "E' imbarazzante e pericoloso. Manda un messaggio sbagliato nel mondo. Semplicemente non è chi noi siamo", ha precisato l'inquilino della Casa Bianca.