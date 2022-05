Biden: la recessione negli Stati Uniti non è inevitabile

"Una recessione non è inevitabile".

Per il presidente americano Joe Biden la crisi può essere congelata con le giuste politiche. Parlando nella conferenza stampa congiunta con il premier nipponico Fumio Kishida, Biden ha detto che sarà fatto tutto il possibile per superare gli ostacoli. L'inquilino della Casa Bianca ha poi evidenziato che Washington è pronta a intervenire per aiutare Taiwan in caso di un'invasione della Cina.