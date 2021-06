Biden: l'America sta tornando, nostre alleanze più forti che mai

IPA

"Sto tornando alla Casa Bianca dal mio primo viaggio all'estero come presidente. Dopo una settimana intensa, è chiaro che l'America è tornata, le nostre alleanze sono più forti che mai e siamo pronti ad affrontare le sfide globali più difficili del nostro tempo insieme ai nostri alleati". E' il tweet del presidente Usa, Joe Biden, di ritorno verso gli Usa dal viaggio in Europa per il G7 e l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin.